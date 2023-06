Será que Ana Morina ganhou amizades no «Big Brother»? Saiba tudo!

Ana Morina emocionada com surpresa do filho: «É a melhor coisa que podemos ter»

Ana Morina, ex-concorrente do «Big Brother 2021», esteve no programa «Goucha» da TVI e conversou com Manuel Luís Goucha sobre o seu percurso na casa e sobre as amizades que fez lá dentro.

Questionada sobre se tinha levado amigos do programa, Ana Morina consentiu e deu exemplos: «A Maria da Conceição, o Bruno, fiz questão de estar com ele em privado e explicar-lhe determinadas coisas que ele também não percebia».

«O António também já me cruzei com ele várias vezes. A Joana e o Ricardo estamos mais próximos, vou tratar da animação do casamento», acrescentou a ex-concorrente.