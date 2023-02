João diz ter sido «maltratado» por Ana Sofia no regresso a casa: «Houve uma ilusão e depois descartou-me»

João contém as lágrimas: «A maneira como ela me tratou não foi a mais correta»

João e Ana Sofia estiveram no programa «Goucha» a contar a sua história e este admitiu estar magoado com Ana Sofia, que não teve as melhores atitudes consigo, no regresso a casa após o retiro.

«Quando saímos do retiro e viemos cada um para sua casa, a partir daí fui maltratado, a maneira como ela me tratou não foi a mais correta. Houve uma certa ilusão e depois descartou-me», sublinhou João.

Apesar de magoado, João parece já ter aceite que o casal não vai reatar: «E pronto não dá não dá, acabou-se. Não há nada a fazer. Eu não vou mais ao passado», garantiu João.

Já Ana Sofia justificou as suas atitudes com a falta de química entre os dois. «Não há se calhar a paixão, não há química. Há uma grande amizade, uma grande cumplicidade só», disse.