Exclusivo APP: Ambiente tenso entre Ana Sofia e João: «Atenção que a decisão final ainda não está tomada»

Ana Sofia e João desentendem-se: «A vida cá fora, não tem nada a ver com o nosso retiro»

Ana Sofia preocupada com a dependência de João: «Nós lá estávamos muito melhor»

Ana Sofia desabafa com amigos: «Falta-me a paixão e a química»

Na Ex-periência, João sente que Ana Sofia está distante desde que saíram do retiro e procura perceber os motivos para o afastamento da companheira.

«Ficaste um pouco mais distanciada… Porquê? O que é que mudou?», questionou.

Ana Sofia sente-se pressionada e afirma que precisa de «espaço» e «tempo». Os dois tiveram a oportunidade de falar com dois amigos sobre a relação e, durante uma conversa sincera, Ana Sofia desabafou: «Nós lá (no retiro) estávamos muito melhor do que aqui».

A participante da Ex-periência receia que exista uma «dependência» da parte do ex-marido e não se sente confortável com a situação.

O ex-casal prepara-se para enfrentar o último desafio proposto pelos terapeutas e, durante a viagem de carro, o ambiente fica tenso. Ana Sofia começa por questionar: «O que é que se tem passado contigo? Estas melhor?»

«Se eu estou melhor? Não estou melhor não (…) Estou a passar um mau bocado, sempre na esperança de tu mudares de ideias, só isso», confessa João.

O momento da decisão final aproxima-se e Ana Sofia faz questão de frisar: «Atenção que a decisão final ainda não está tomada!»

