A celebrar uma semana de casada, Andreia Filipe mostra surpresa super romântica do «maridão»!

Andreia Filipe, ex-concorrente do Big Brother – A Revolução, trocou as alianças com Ricardo Fernandes, numa cerimónia que decorreu na sexta-feira, dia 4 de agosto.

O casamento contou com a presença de alguns ex-concorrentes de anteriores edições de reality shows da TVI, como Soraia Moreira, Daniel Guerreiro, Andreia Silva, Jéssica Fernandes e Sandra Fernandes.

Uma semana depois do enlace, Andreia Filipe partilhou uma surpresa super romântica do marido: «O meu maridão organizou um jantar romântico na praia, para comemorar a nossa primeira semana de casados. Quem amou a ideia?», escreveu.

