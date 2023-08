Casamento Marcado: Andreia emociona-se com comentários maldosos: «Gozar com isso não é bonito»

Andreia, do Casamento Marcado, sobre comentários maldosos: «Gozar com isso não é bonito»

Foi com emoção que Andreia, protagonista de Casamento Marcado, revelou a Manuel Luís Goucha como tem enfrentado as críticas que tem recebido por ter levado três pretendentes ao altar. Andreia explicou que queria passar uma mensagem de inclusão.

«No fundo eu queria passar uma mensagem, quando eu digo o amor é inclusão, fui buscar um bocadinho a minha história (…) houve uma parte do programa que eu senti que estávamos muito ali com a questão física – ‘o que achaste das fotos?’ - Mas não é isso. Então quis incluí-los a todos», explicou, garantindo que todos ficaram amigos. «Eu acreditava que conseguia fazer conexões com as pessoas e fiz bons amigos».

Sobre as críticas, admitiu que a afetou. «Esta é uma parte que realmente mexeu comigo, claro que é a primeira vez que tenho uma situação destas e embora trabalhe em comunicação agora sou eu, é a Andreia, é de mim que estão a falar. Magoa-me que as pessoas não tenham percebido que aquilo que eu queria era incluir toda a gente porque ninguém tem de ser excluído».

«Teve um impacto negativo em si?», perguntou Manuel Luís Goucha. «O impacto negativo que teve em mim foi as pessoas acharem que eu estava a fazer alguma humilhação a alguém, quando era totalmente o contrário. Quer o Telmo, quer o André, quer o Jorge estão resolvidos nessa parte. Eles disseram-me: ‘não te preocupes’. (…) Aquilo que me incomodou são alguns comentários sobre a saúde mental: ‘A Andreia devia ir ao médico, devia procurar ajuda!’. E nós devemos ter atenção quando dizemos isso. Gozar com isso não é bonito».