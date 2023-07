Casamento Marcado - Andreia sobre Jorge: «Senti-me desiludida»

Andreia verifica as mensagens com os pretendentes e apercebe-se que Jorge, desde o encontro que tiveram, não lhe enviou nenhuma mensagem: «Não me disse mais nada?! Pensei que me tinha dito alguma coisa! Olha-me este!»

A protagonista mostra-se desapontada com a situação: «Fiquei chateada! Senti-me desiludida, zangada, tudo ao mesmo tempo».

Não querendo perder mais tempo, arquiva a conversa dizendo «Acabou, arquivado!»

«O Jorge que vá lá à sua vida, que vá procurar noiva noutra terra que aqui na minha terra não!», confessa.

E decide dar uma oportunidade a Nuno. Como será que vai correr?