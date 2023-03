Jandira Dias e Ângelo Dala em aceso confronto: «A próxima vez que falares assim comigo…». Saiba o que aconteceu

As mudanças de visual de Jandira Dias! Veja aqui as diferenças

Jandira Dias com dificuldades em encontrar uma chave inglesa: «Não está escrita em inglês!»

Nuno Belchior revela o resultado do seu dilema ao restante grupo... Veja as reações!

A tensão aumenta na casa d’O Triângulo a cada dia que passa. Desta vez, Jandira Dias e Ângelo Dala foram os protagonistas de uma acesa discussão.

Tudo começou quando Jandira se apercebeu que Dala estava a esconder comida com a ajuda de Alice Santos. A concorrente mostrou-se indignada com a atitude dos colegas: «Isso é muito feio o que estão a fazer», começou por dizer.

«Sliêncio! Ela não come o que tu comes, ó arco na cabeça», respondeu Ângelo Dala com tom de gozo.

De seguida, o concorrente dirigiu-se ao jardim e, quando percebeu que Jandira vinha na sua direção, bloqueou a porta. Mesmo assim, Jandira Dias deixou o aviso ao colega: «A próxima vez que tu falares assim comigo, vais-te arrepender. Entendeste? Fazer essas figuras aqui é triste, é mesmo feio», atirou.