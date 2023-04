Ângelo Dala sobre o jogo de Miguel Vicente: «Nunca foi sancionado. Por ser o Dala…»

Entrevista exclusiva com Ângelo Dala: os momentos mais polémicos e as amizades que leva do programa

Durante a sua estadia na casa d’O Triângulo, Ângelo Dala foi várias vezes comparado a Miguel Vicente, vencedor da última edição do Big Brother.

Ângelo Dala foi expulso na gala do passado domingo, 2 de abril, e durante a conversa que teve com a repórter digital Mafalda Oliveira, o ex-concorrente falou sobre as comparações do seu jogo ao de Miguel Vicente.

«Do último Big Brother, eu vi para aí dois excertos do Miguel. Todo o dia a azucrinar com apitos, a faltar ao respeito, a tentar brigas… Nunca foi sancionado. Por ser o Dala…», começou por dizer o ex-concorrente.

«Admiravas o Miguel enquanto concorrente?», questionou Mafalda Oliveira.

«Nunca vi o Big Brother, este último, mas eu vi uns oito vídeos porque as minhas amigas falavam e a Mariana depois também falava como é que temos que trabalhar e este é o meu mundo, porque eu vou no meu ‘insta’ e é só pessoal que mora junto, que fazem pegadinhas… Eu gosto, acho divertido», explicou.