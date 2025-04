Ângelo Rodrigues fala sobre momento frágil: «Precisei de reerguer-me»

Ângelo Rodrigues está no Brasil... a gravar novela da TV Globo: veja as imagens!

Na manhã desta sexta-feira, 18 de abril, Cristina Ferreira recebeu Ângelo Rodrigues no programa «Dois às 10», num momento marcado pela reflexão, pela vulnerabilidade e pelo apelo à separação entre a vida pessoal e a dimensão pública das figuras mediáticas.

Durante a entrevista, o ator foi confrontado com o episódio delicado em que esteve internado devido a uma pneumonia por aspiração. Visivelmente sereno, Ângelo começou por distinguir a sua carreira profissional do escrutínio da sua vida privada: «Uma coisa é a nossa parte profissional, outra coisa é a exploração que fazem da nossa dimensão pessoal. Tenho a consciência muito tranquila em relação à minha parte profissional, sei que sou um bom profissional quando estou a trabalhar e penso que não há razões de queixa.»

O ator lamentou a forma como, frequentemente, a opinião pública mistura ambas as esferas: «Os incidentes que acontecem, os tropeços que acontecem na vida, respeitam à minha parte pessoal. Claro que muitas vezes as pessoas misturam as duas coisas e é difícil vislumbrar exatamente onde está a verdade.»

Cristina Ferreira trouxe à conversa a entrevista polémica concedida por Ângelo Rodrigues a Salvador Martinha, realizada poucos dias após o internamento. Recordando o episódio, o ator admitiu que se tratou de um erro de avaliação: «Na altura, estava há muito poucos dias cá fora. Portanto, foi um erro de leitura que fiz na altura. Se foi difícil? Claro! É sempre difícil, ainda por cima por estar bastante vulnerável.»

Ângelo comparou ainda esse momento a outro internamento anterior, que exigiu um processo de recuperação mais prolongado: «Este aqui, passado uma semana, estava em casa e, de facto, recebi com todo o feedback agridoce do que estava a acontecer.»

Confrontado sobre como conseguiu ultrapassar a fase mais difícil, o ator falou sobre o seu processo de reclusão e autoconhecimento: «Reclusão, introspeção e perceber exatamente as coisas que queria na vida, e perceber exatamente o que é que tem de estar de fora. E esses comentários tiveram que estar de fora a partir de uma certa altura porque precisava de me reerguer e não afundar.»

Continuando a conversa sobre o incidente que o levou ao hospital, Ângelo Rodrigues recorda as palavras que a sua mãe lhe disse quando acordou: «guarda para ti!». O ator emociona-se e afirma que guarda as palavras da mãe consigo e que a quer orgulhar sempre.

A conversa terminou com uma mensagem de maturidade e responsabilidade pessoal: «Se eu quiser falar sobre o assunto, um dia falarei, mas nos meus timings, respeitando a minha dor e não a dor das outras pessoas (…) Não queria estar no lugar de vitimização, sou responsável pelas coisas que faço.»