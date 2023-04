Angie Costa, atriz de «Bem me Quer», surpreende... a cantar!

Angie Costa antes de integrar o elenco de «Bem me Quer»: «Tinha medo do preconceito»

Angie Costa, que brilhou em «Bem me Quer», como Suzy Romão, publicou no seu Instagram, esta quarta-feira (12 de abril), um vídeo onde se mostra a cantar.

A atriz, influencer digital e youtuber, surpreendeu os fãs com o seu talento para a música, que rapidamente partilharam a sua opinião: "Maravilhoso!", "Que voz linda" ou "Esperamos uma música com os @dama_oficial", foram alguns dos comentários.

Para além dos anónimos, também Carolina Deslandes deixou o seu parecer: "Timbre Lindo".

Recorde-se que Angie Costa, que completa no dia 30 deste mês 23 anos, namora com Miguel Coimbra, da banda D.A.M.A, com quem tem um filho, Martim.