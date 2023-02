Paula Neves e José Carlos Pereira assumem a química que os unia em «Anjo Selvagem»

«Anjo Selvagem» estreou na TVI em 2001, uma adaptação do original argentino "Muñeca Brava". Paula Neves e José Carlos Pereira foram os grandes protagonistas e o seu amor conquistou os portugueses. A novela de sucesso foi exibida na TVI Ficção, entre outubro de 2012 e junho de 2013.

Os atores aceitaram o desafio e gravaram o «Conta-me» Especial, onde estiveram à conversa e recordaram o estrondoso fenómeno que foi este produto da ficção nacional.

Paula Neves e José Carlos Pereira confessaram que, apesar do mau feitio dela e da personalidade forte dele, e do ritmo intenso das gravações, sempre se deram muito bem, sempre se respeitaram e, acima de tudo, sempre gostaram muito um do outro: «Nós gostávamos imenso um do outro... tínhamos um 'encaixe'!», partilhou a atriz. «Acho que a nossa química resultou», completou o ator.

