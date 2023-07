António Bravo sofre acidente de viação e conta tudo o que aconteceu. Veja as imagens

António Bravo, ex-concorrente do «Big Brother», sofreu um acidente de viação esta madrugada e contou tudo o que passou, mostrando imagens do carro depois do embate.

Nas stories do Instagram, António Bravo começou por mostrar as fotografias do veículo, visivelmente afetado e depois fez um vídeo a explicar tudo o que aconteceu, descanso os seguidores preocupados.

«Vi as vossas mensagens, está tudo bem, graças a Deus», começou por referir ex-concorrente no vídeo partilhado nas stories.

António Bravo continuou: «Acho que foi um grande azar, porque eu estava parado na bomba de gasolina e, ao lado, tinha um camião que não percebeu que eu estava ali, porque estava num ângulo morto dele e avançou e não sentiu que levou o meu carro atrás».

«O que importa é que nós os dois estamos bem», rematou o ex-concorrente, referindo-se a ele e ao namorado, Luís de Aguiar.

Veja o vídeo em cima e em baixo as imagens do carro de António Bravo!