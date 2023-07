Como será o Verão de António Bravo, segundo os signos? «Muita paixão, muita loucura»

António Bravo, ex-concorrente do «Big Brother» esteve no programa «Em Família» do passado sábado e a taróloga Inês Pereira Pina, deu a conhecer as previsões dos signos do zodíaco para o verão.

Virgem, o signo do ex-concorrente, não é nem dos mais, nem dos menos favorecidos este ano, de acordo com as previsões reveladas no programa, ainda assim há coisas boas.

«A nível amoroso estão favorecidos envolvimentos sem compromisso. Para quem tem compromisso traz muita paixão, muita entrega física e muita loucura», disse Inês Pereira Pina.

A taróloga acrescentou: «A nível profissional é preciso manter o foco e vai ser um momento em que vão conseguir desligar a fica da vida profissional durante as férias».

«Só tens é que ter atenção a pequenos acidentes e quedas, porque vais estar com a cabeça nas nuvens e podes ter aqui alguns percalços», avisou.

Isto acontece depois de António Bravo ter sofrido um acidente de viação, onde felizmente não se magoou, só o carro é que ficou em mau estado.