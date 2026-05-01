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Saúde à distância de um clique: a nova solução para gerir a medicação da família no Grande Porto

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Saúde à distância de um clique: a nova solução para gerir a medicação da família no Grande Porto - TVI
App da Farmácia

A possibilidade de comprar medicamentos sem sair de casa redefine o acesso à saúde

Gerir a rotina familiar, entre o trabalho e o cuidado com os filhos ou idosos, exige soluções que devolvam tempo. A nova App da Farmácia surge como uma resposta direta a essas necessidades, permitindo tratar de tudo o que a sua saúde precisa sem sair de casa.

O setor da saúde está a atravessar uma transformação profunda na forma como os utentes interagem com os serviços farmacêuticos. A integração de ferramentas digitais e de inteligência artificial está a simplificar processos que, até agora, exigiam deslocações e tempo de espera. No Grande Porto, esta evolução materializa-se na App da Farmácia, uma solução que permite encomendar medicamentos online e recebê-los com entrega gratuita no próprio dia, sem abdicar do acompanhamento profissional.

Esta plataforma surge como uma resposta direta às dificuldades do quotidiano. Seja para pais com uma criança doente em casa, profissionais com rotinas exigentes e pouco tempo disponível, ou doentes crónicos que necessitam de repor a sua medicação habitual, a possibilidade de comprar medicamentos sem sair de casa redefine o acesso à saúde.

A aplicação é também um suporte essencial para cuidadores de familiares idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que encontram, através da App da Farmácia, uma forma de gerir terapêuticas de forma mais conveniente, autónoma e segura.

Simplificação e controlo em tempo real

Através da aplicação, o utilizador assume o controlo total sobre as suas necessidades de saúde. Uma das funcionalidades prioritárias é a possibilidade de enviar receitas médicas via app, permitindo saber, em poucos segundos, quais os medicamentos prescritos, os que já foram dispensados ou os que ainda estão por aviar. Além disso, a consulta de stock em tempo real evita deslocações desnecessárias, garantindo que o medicamento pretendido está disponível na farmácia.

A tecnologia assume aqui um papel inclusivo. O desenvolvimento de assistentes baseados em inteligência artificial permitirá, em breve, a execução de tarefas através de comandos de voz. Esta funcionalidade é particularmente relevante para utilizadores com menor literacia digital ou limitações físicas, tornando a farmácia com entrega ao domicílio um serviço acessível a todos.

Acompanhamento humano e segurança farmacêutica

 Embora a componente digital seja o motor da rapidez, o papel do farmacêutico é reforçado e não substituído. Todo o processo de aviamento e encomenda conta com a validação de um profissional de saúde, garantindo a segurança clínica. Os utentes mantêm o acesso ao aconselhamento farmacêutico contínuo, podendo esclarecer dúvidas através de contacto direto via telefone ou WhatsApp (919398052) ao longo de todo o processo de encomenda.

Esta nova experiência de atendimento combina a conveniência tecnológica com a proximidade humana. O serviço está disponível sete dias por semana, com um funcionamento diário que, em determinadas zonas, pode estender-se até às 24h, assegurando apoio mesmo em situações de falta de medicação urgente.

Cobertura e disponibilidade no Grande Porto

A utilização da aplicação é totalmente gratuita e liga os utilizadores às Farmácias Sá da Bandeira e Farmácias Avenida. O serviço de entrega gratuita no próprio dia cobre uma vasta área geográfica, incluindo as localidades de:

  • Porto;
  • Vila Nova de Gaia;
  • Matosinhos;
  • Maia;
  • Gondomar;
  • Rio Tinto;
  • Ermesinde;
  • Valongo.

Além de medicamentos (sujeitos ou não a receita médica), o catálogo disponível inclui produtos de dermocosmética e beleza, suplementos alimentares, artigos para bebé, higiene, bem-estar e medicamentos de veterinária. Como aceder A App da Farmácia responde à necessidade de uma gestão de saúde mais ágil e integrada no dia a dia.

Para começar a usufruir destas vantagens e simplificar a gestão da sua medicação ou da sua família, a aplicação pode ser descarregada através dos seguintes links:

App Store (iOS)

Google Play (Android)

 

 

 

 

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