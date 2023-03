Parece ficção científica! Conheça as cidades futuristas que estão a ser construídas no mundo

Como seres humanos adoramos ver representações do que seriam cidades no futuro. Vemo-las em filmes e séries, sejam previsões realistas, seja como utopias ou distopias. Cidades com tecnologias avançadas ou arquiteturas e estilos de vida quase inconcebíveis para a maioria das pessoas sempre fascinaram.

Embora estas cidades tenham a sua prevalência na ficção, muitas estão mesmo a ser erguidas. A revista ‘Architectural Digest’ reuniu uma lista de algumas cidades futuristas que estão, atualmente, a ser desenhadas ou mesmo já a ser construídas.

Percorra a galeria para ver alguns dos projetos mais fascinantes.