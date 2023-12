Tradição à Mesa: Arroz Doce Especial para as Festas de Natal

Com o Natal quase à porta, é tempo de ver as melhores receitas para surpreender a família. Numa ótica de tradição, vamos mostrar-lhe as melhores dicas para fazer um Arroz Doce divinal, uma das sobremesas obrigatórias para a ceia de Natal.

Escolha do Arroz: Opte por um arroz de grão curto ou médio, como arroz carolino. Esse tipos de arroz libertam amido enquanto estão a cozer, o que ajuda a dar aquela textura cremosa ao arroz doce. Lavagem do Arroz: Lave o arroz antes de cozinhar para remover o excesso de amido. Isso ajuda a evitar que o arroz fique muito pegajoso. Proporção Água-Arroz: Use a proporção correta de água para arroz. Geralmente, para arroz doce, a proporção é de uma parte de arroz para três partes de água. Cozimento Lento: Cozinhe o arroz em fogo baixo para garantir que ele cozinha de maneira uniforme e absorva o líquido gradualmente. Mexa ocasionalmente para evitar que pegue no fundo da panela. Leite Cremoso: Use leite integral ou leite de coco para um arroz doce mais rico e cremoso. Adicionar um pouco de creme de leite no final da cozedura também pode intensificar a cremosidade. Açúcar: Adoce o arroz doce a gosto. O açúcar pode ser adicionado no início da cozedura, mas ajuste no final caso seja necessário. Aromatizantes: Adicione aromas como casca de limão, canela em pau, ou baunilha durante a cozedura para dar sabor ao arroz doce. Lembre-se de retirar esses ingredientes antes de servir. Textura e Consistência: Se preferir um arroz doce mais líquido, adicione mais leite. Para uma consistência mais espessa, cozinhe por mais tempo e ajuste a quantidade de líquido. Finalização com Canela: Polvilhe canela em pó por cima do arroz doce ao servir. A canela adiciona sabor e um toque visual encantador. Servir Gelado ou Quente: O arroz doce pode ser servido quente ou frio, dependendo da sua preferência. Se servir frio, pode ser interessante adicionar uma pitada de canela na hora de servir. É sempre importante relembrar: ajuste as quantidades de ingredientes de acordo com as suas preferências. E acima de tudo fazer as coisas com amor, esse é o ingrediente mais importante. Após as melhores dicas, apresentamos a melhor receita de Arroz Doce Especial para este Natal! Ingredientes Únicos: 1 chávena de arroz (arbóreo ou carolino)

4 chávenas de leite integral

1 chávenas de açúcar

1 pitada de sal

Casca de 1 laranja (sem a parte branca)

2 paus de canela

4 cravos-da-índia

1 colher de chá de essência de baunilha

Canela em pó para polvilhar (opcional) Instruções: Lave o arroz e escorra a água. Em uma panela grande, misture o arroz, o leite, o açúcar, a casca de laranja, as canelas em pau e os cravos-da-índia. Leve a mistura para ferver em fogo médio. Reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe o arroz, mexendo ocasionalmente para evitar que pegue no fundo da panela. Cozinhe até que o arroz esteja macio e o líquido seja absorvido, o que geralmente leva cerca de 20-25 minutos, mas esteja sempre atento. Retire a casca de laranja, as canelas em pau e os cravos-da-índia. Adicione a essência de baunilha e mexa bem. Continue cozinhando por mais alguns minutos até que a mistura esteja bem incorporada e o arroz doce tenha uma consistência cremosa. Retire do fogo e transfira para uma travessa ou tigelas individuais. Deixe arrefecer um pouco antes de servir. Se desejar, polvilhe canela em pó por cima na hora de servir. Esta receita vai trazer um toque especial às celebrações de Natal. Aproveite! Deixamos aqui também uma receita de Rúben Pacheco Pereira que pode ser do seu interesse! Para adoçar ainda mais o seu Natal, temos aqui mais alguma receitas que lhe podem interessar. Rabanadas com Doce de Ovos e Redução de Vinho do Porto Bolachas de Gengibre e Canela Simples e Saudáveis - veja a receita Receita de Tarte de Maça com Massa Folhada e Canela - veja a receita Croissants de Banana e Chocolate Derretido - veja a receita