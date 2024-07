«A Sentença» - Após funeral, viúva descobre que marido pediu segredo a amigo sobre conteúdo de manuscrito

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso que marca o programa da tarde «Palavra de honra».

Aida perdeu o marido inesperadamente e já depois do funeral ficou a saber que este terá pedido a um amigo que lhe realizasse um desejo, contudo que ficasse em segredo. Vitorino, o amigo, do falecido explicou que o pedido era fazer com que um manuscrito chegasse a um realizador para que a sua obra se concretizasse em filme, mas que o conteúdo do mesmo se mantivesse em segredo.

Vitorino refere que está a cumprir apenas o que o amigo lhe pediu. Arlindo deixou uma quantia grande para que todo o processo seja tratado. Para Aida, ela e a família deveriam ter acesso à obra e a valores monetários que possam surgir da mesma.

O juiz Hélder Fráguas, depois de estar atento a tudo, leu a sentença final e deu razão a Aida, que assim terá acesso a todas as informações da obra do marido.