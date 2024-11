Imagem viral torna-se caso judicial: Homem pede indemnização de 1 milhão de euros

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do segundo caso que marca o programa da tarde «Fotografia indiscreta».

Rouco tem um contrato com uma empresa do ramo imobiliário a quem entregou a obra de um prédio na linha de Cascais. No entanto, uma fotografia reveladora e publicada nas redes sociais veio comprometer a relação do engenheiro com a empresa responsável.

Rouco revela que a esposa apareceu em fotografia, em Cancun, com um rapaz de 24 anos, filho do dono da empresa de construção. Por ter fama de "playboy", Rouco diz que a esposa está a passar por infame. Rouco acredita que a esposa foi de férias com as amigas e que não combinou nada com o jovem. Apesar de a foto parecer inocente, Rouco diz estar a ser difamado e criticado por a mulher estar associada ao jovem.

O advogado de defesa não considera haver qualquer tipo de ligação profissional. Rouco quer cessar o contrato com a empresa e pede ainda uma indemnização de 1 milhão de euros.

Sentença final: Rouco não vai receber qualquer valor e não pode cessar contrato.