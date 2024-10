Lisa coloca filho em tribunal para deserdá-lo. Carlos fica incrédulo com a decisão da mãe

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Questão de fé».

O agravamento de um problema crónico de Alfredo, marido de Lisa e pai de Carlos, faz colapsar os alicerces da família. A fé de Carlos e do pai sobrepôs-se à medicina e Lisa, já viúva, não consegue calar a dor e a revolta de nada ter podido fazer para salvar o marido.

Agora, quer ser ela a tomar uma decisão e, por isso, recorreu a esta audiência. Por causa da fé, recusou receber transfusões de sangue. Com o passar dos anos, a saúde piorou e no final do ano passado foi internado e a transfusão de sangue era essencial para a sobrevivência. A mesma foi impedida pelo filho, que cumpriu o desejo do pai.

Carlos afirma que apenas reivindicou a vontade do pai, que foi expressa durante muito tempo.

Por estar chateada com a decisão, Lisa quer deserdar o filho.

Sentença final: Lisa não pode deserdar o filho, mas pode deixar metade da herança a quem entender.