Achado black friday! O aspirador robot que aspira e limpa está com mega desconto de quase 60%

Imagine chegar a casa e encontrar um chão impecável, livre de pó, lixo e pelos. Este aspirador robot da LEFANT trata da limpeza por si, de forma discreta e eficiente, enquanto desfruta do seu dia. Com 120 minutos de autonomia e uma sucção poderosa, aspira e limpa com precisão, adaptando-se a soalho, cerâmica ou carpetes.

Os pelos dos seus fiéis companheiros já não serão um problema – o design inovador evita emaranhamentos e bloqueios, garantindo eficiência a cada utilização. E o melhor? A sua estrutura ultrafina permite alcançar zonas esquecidas como debaixo do sofá ou da cama.

Tecnologia que simplifica a limpeza

Diga adeus aos tempos em que tinha de vigiar a limpeza ou preocupar-se com quedas inesperadas do robot pelas escadas. Este ajudante inteligente faz tudo sozinho, graças aos seus 13 sensores infravermelhos que garantem total autonomia. Através da app, cria mapas detalhados da casa para uma limpeza personalizada e eficiente.

Com seis modos de limpeza diferentes, adapta-se a cada necessidade – desde uma limpeza geral até àquele cantinho junto ao comedouro do gato que merece mais atenção. O modo silencioso garante que o ambiente se mantém tranquilo, enquanto o aspirador cuida de tudo. E quando a bateria está fraca? Não se preocupe, ele regressa sozinho à base de carregamento. Pode controlá-lo pelo telemóvel, programar horários ou até pedir à Alexa para iniciar a limpeza enquanto prepara o jantar.

O que dizem os compradores

Com uma classificação média de 4.4 estrelas em 5 e mais de 5.000 avaliações, os compradores estão satisfeitos com este aspirador robot: "É pequeno, mas potente, passa por baixo dos móveis e programa-se através de uma aplicação super intuitiva. Aspira por toda a casa sem deixar um canto, passa por cima dos tapetes sem dificuldade e, acima de tudo, aspira todos os pelos do nosso cão, que era o que procurávamos", partilha um utilizador satisfeito.

A facilidade de utilização e eficácia são muito elogiadas: "A minha rotina de limpeza ficou muito mais simples! Nota-se mesmo a diferença - muito menos areia e pelos do cão no chão". Outros utilizadores confirmam: "É muito fácil de limpar, não pesa nada quando queremos mudar de piso e a aplicação é muito prática - podemos pô-lo a funcionar ou parar a qualquer momento". E há quem destaque o desempenho: "Não é muito barulhento, tem três modos - silencioso, normal ou aspiração mais forte. Em termos de força e sucção estou muito satisfeita".

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.