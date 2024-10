“Onboarding'24: O Presente é o Futuro”: TVI e Associação Sara Carreira Juntos

No passado sábado, dia 19 de outubro, a Associação Sara Carreira acolheu oficialmente os seus mais recentes bolseiros, marcando o início de uma nova fase nas suas vidas.

Este evento de receção e integração reuniu cinco novos bolseiros, que se juntam agora aos 31 jovens já apoiados pela organização, num esforço para lhes proporcionar um futuro mais promissor, tanto a nível académico como pessoal.

A cerimónia teve como objetivo orientar estes jovens no início de um novo capítulo, oferecendo-lhes não só apoio financeiro, mas também mentoria e recursos que os fortalecerão nas suas jornadas. A Direção da Associação Sara Carreira sublinhou o papel essencial dos padrinhos, mecenas e da sociedade em geral, cujo contributo tem sido fundamental para continuar a apoiar jovens em situação de vulnerabilidade.

No próximo dia 6 de dezembro, será realizada a “Gala dos Sonhos”, com transmissão exclusiva na TVI, um evento que promete celebrar o trabalho e os sonhos destes jovens, contando com a generosidade e o apoio de todos os envolvidos.

Manuel Luís Goucha vai ser o apresentador da "Gala dos Sonhos". Goucha fez uma partilha nas suas redes sociais dizendo que:

"Saber que serei o anfitrião da Gala dos Sonhos deste ano deixa-me honrado pela muita estima que tenho à família Carreira e pelo valioso trabalho da Associação em transformar a dor em amor, apoiando os sonhos de jovens sem condições para os concretizar. Os bilhetes para a Gala do dia 6 de Dezembro no Campo Pequeno já estão à venda"