Previsões Astrológicas 2024 por Maria Helena: Caranguejo, Leão e Virgem

Através das perspicazes previsões de Maria Helena, descubra insights personalizados sobre amor, carreira, saúde e muito mais. Conecte-se com a magia dos signos e mergulhe nas energias celestiais que moldarão o seu ano. Prepare-se para uma jornada cósmica única, guiada pelas estrelas e pelas palavras sábias de Maria Helena.

Caranguejo

Carta - A Força

Maria Helena destaca a influência da carta "A Força" para os caranguejos em 2024. Com uma orientação prática, a astróloga aconselha: "Utilizem essa força com equilíbrio, como diz o ditado, não devemos ir com demasiada sede ao pote. É fundamental usar os dons de forma equilibrada, priorizando o amor próprio. Lembrem-se sempre, coloquem-se em primeiro lugar, pois quando vocês estão bem, tudo ao redor fica bem."

Fechamento de Ciclos

Para os caranguejos, Maria Helena sugere: "Este é um período propício para fechar ciclos. Não adiem assuntos, resolvam-nos imediatamente." No âmbito amoroso, prevê a entrada de novas pessoas, o que levou a uma pausa bem-humorada quando Goucha brincou: "Para a minha mãe, acreditem que aos 100 anos, um novo amor já não entra..."

Saúde e Trabalho

Em relação à saúde, a astróloga destaca: "Respeitem os vossos limites." No contexto profissional, Maria Helena enfatiza a importância de seguir a intuição, alertando: "Intuição não é quando começamos a racionalizar. É crucial reconhecer e seguir a intuição, evitando análises excessivas que podem prejudicar a tomada de decisões."

Leão

O Carro - Determinação Firme:

Maria Helena expressou entusiasmo: "Leão está com o carro, um sinal ótimo! O carro, com dois cavalos, simboliza conduzirmos a vida com firmeza, evitando desvios." A especialista alertou para a importância da determinação ao dirigir os "cavalos" da vida, enfatizando a necessidade de se manter focado nos objetivos.

Amor - Novas Perspetivas

A taróloga prosseguiu com previsões animadoras para os leoninos em 2024, especialmente no amor: "Vão ganhar novas perspetivas em relação ao que procuram no amor." Maria Helena encorajou os leoninos a abraçar as mudanças positivas nas relações.

Saúde - Precaução e Cuidado

No que diz respeito à saúde, Maria Helena aconselhou precaução, alertando para evitar confusões e destacando a importância de cuidar do coração. As palavras da taróloga foram claras: "Cuidem-se e protejam o coração, pois é vital para o bem-estar."

Trabalho - Oportunidades Profissionais

As previsões também se estendem ao âmbito profissional, com Maria Helena prevendo um ano positivo para os leoninos no trabalho: "No trabalho, o Leão terá um bom ano a nível profissional. É natural que surjam novas oportunidades. Maria Helena incentivou a abraçar essas possibilidades com confiança.

As previsões de Maria Helena para os leoninos em 2024 oferecem uma perspetiva otimista para diversos aspetos da vida. Com mensagens positivas e conselhos práticos, a astróloga proporciona uma visão única para enfrentar o ano com firmeza e aproveitar as oportunidades que surgirem. A entrevista no programa Goucha foi enriquecedora, revelando um futuro promissor para os nascidos sob o signo Leão.

Virgem

Carta - A Estrela

"A estrela representa proteção e luz. Por mais desafios que hajam, há sempre uma estrelinha no céu a tomar conta", afirma Maria Helena, enfatizando a constante orientação celestial para os virginianos. Esta estrela é símbolo de proteção divina em todas as áreas da vida.

No Amor:

Durante este período, a astróloga aconselha os nativos de Virgem a se voltarem para dentro de si mesmos. "Entre junho e novembro, estarão mais introspetivos", revela Maria Helena. Destaca-se a importância de refletir sobre os pensamentos, promovendo o amadurecimento e o compromisso nas relações amorosas.

Na Saúde:

A carta da Estrela indica uma luz guia para a saúde, mas também adverte sobre possíveis instabilidades. Recomenda-se uma abordagem proativa, incluindo terapia e aconselhamento psicológico para manter o equilíbrio emocional. Goucha, com humor, comenta sobre o marido de um dos apresentadores: "Ai o Rui é virgem, estava aqui a pensar!"

No Trabalho:

No âmbito profissional, Maria Helena prevê o início de novos ciclos. "Tudo o que se começar agora terá a proteção divina nos próximos dois anos", destaca a astróloga. A luz da Estrela orientará os virginianos a empreenderem projetos com confiança, prometendo sucesso e prosperidade.

