Eleições autárquicas e presidenciais: TVI está a preparar tudo para lhe chegar a melhor informação

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, decorreu a Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa. Mais uma vez, a TVI está a trabalhar para levar a melhor informação até si e assim fará nas eleições autárquicas 2025 e eleições presidenciais 2026.

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2025

Com equipas mobilizadas por todo o país, a TVI prepara uma emissão especial dedicada às Eleições Autárquicas 2025, marcada por informação rigorosa, cobertura em direto e análise política aprofundada.

Ao longo do dia, na TVI, vai poder contar com ligações em direto aos principais municípios do país, acompanhamento da afluência às urnas, sondagens, projeções de resultados, reações dos candidatos e comentário político em estúdio.

No dia 12 de outubro, e à medida que os resultados forem conhecidos, serão analisados os diferentes cenários políticos, com especial atenção às implicações nacionais.

A TVI vai estar no terreno e em estúdio, com uma operação alargada para garantir aos espectadores uma cobertura completa, dinâmica e esclarecedora de um dos momentos-chave da vida democrática em Portugal.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026

A TVI prepara uma emissão especial dedicada às Eleições Presidenciais de 2026, com uma operação televisiva de grande dimensão.

Ao longo do dia, a emissão vai acompanhar todos os momentos relevantes do processo de escolha do próximo Chefe de Estado, desde a abertura das urnas até ao apuramento dos resultados.

Com equipas no terreno e em estúdio, a TVI assegura uma cobertura completa, dinâmica e esclarecedora de um dos momentos mais importantes da vida política nacional, contando com o contributo de jornalistas, comentadores e analistas.