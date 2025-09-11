Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Eleições autárquicas e presidenciais: TVI está a preparar tudo para lhe chegar a melhor informação

  • Redação TVI
  • Há 1h e 31min
Eleições autárquicas e presidenciais: TVI está a preparar tudo para lhe chegar a melhor informação - TVI
A TVI tem um novo estúdio de informação. O caminho percorrido até aqui

A TVI vai estar no terreno e em estúdio para garantir aos espectadores uma cobertura completa.

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, decorreu a Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa. Mais uma vez, a TVI está a trabalhar para levar a melhor informação até si e assim fará nas eleições autárquicas 2025 e eleições presidenciais 2026.

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2025

Com equipas mobilizadas por todo o país, a TVI prepara uma emissão especial dedicada às Eleições Autárquicas 2025, marcada por informação rigorosa, cobertura em direto e análise política aprofundada.

Ao longo do dia, na TVI, vai poder contar com ligações em direto aos principais municípios do país, acompanhamento da afluência às urnas, sondagens, projeções de resultados, reações dos candidatos e comentário político em estúdio.

No dia 12 de outubro, e à medida que os resultados forem conhecidos, serão analisados os diferentes cenários políticos, com especial atenção às implicações nacionais.

A TVI vai estar no terreno e em estúdio, com uma operação alargada para garantir aos espectadores uma cobertura completa, dinâmica e esclarecedora de um dos momentos-chave da vida democrática em Portugal.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026

A TVI prepara uma emissão especial dedicada às Eleições Presidenciais de 2026, com uma operação televisiva de grande dimensão.

Ao longo do dia, a emissão vai acompanhar todos os momentos relevantes do processo de escolha do próximo Chefe de Estado, desde a abertura das urnas até ao apuramento dos resultados.

Com equipas no terreno e em estúdio, a TVI assegura uma cobertura completa, dinâmica e esclarecedora de um dos momentos mais importantes da vida política nacional, contando com o contributo de jornalistas, comentadores e analistas.

 

Mais Vistos

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Big Brother
Hoje às 13:38
1

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

Novelas
9 set, 12:51
2

Ainda se lembra como era Alexandra Lencastre em 1995? Recorde-se aqui

Novelas
12 ago 2024, 14:47
3

Tragédia familiar: Aos 43 anos, produtora de famoso reality show morre após dar à luz

Big Brother
Hoje às 13:34
4

Marido morreu em vez da mulher no fatídico acidente do Elevador da Glória. E ela só soube dias depois

V+ TVI
Hoje às 15:25
5
08:54

Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente

Big Brother
Hoje às 17:34
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
Há 2h e 37min

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

Big Brother
Há 3h e 1min

Gala Final inédita do Big Brother Verão: Tudo o que precisa de saber!

29 ago, 11:26

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
Há 2h e 46min

Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»

V+ TVI
Hoje às 16:33

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Novelas
Há 3h e 34min

TVI PLAYER

«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada

Big Brother
Hoje às 17:00

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

Big Brother
Hoje às 16:50

Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral

Big Brother
Ontem às 20:13

«Tu estás a gostar dela, não é?»: Afonso Leitão quebra o silêncio

Big Brother
Hoje às 16:55

A Protegida: Beijo de Hector a Mariana acaba mal

A Protegida
Ontem às 23:25

Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente

Big Brother
Hoje às 17:34
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Talu quebra o coração de Eva: «Eu e a Zuri vamos casar»

A Fazenda
Agora

Jornal Nacional - Gravação automática

Jornal Nacional
Há 4 min

A Fazenda: Alba apresenta queixa contra Eva

A Fazenda
Há 5 min

Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre a gala final do Big Brother Verão

Big Brother
Há 53 min

Do corte de cabelo aos sapatos retro, esta é a nova imagem de José Condessa

Novelas
Há 1h e 22min

Eleições autárquicas e presidenciais: TVI está a preparar tudo para lhe chegar a melhor informação

Há 1h e 31min
Mais

NOVELAS

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
Há 2h e 37min

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
Ontem às 09:27

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
Há 3h e 10min

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
Há 2h e 47min

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
Hoje às 14:43

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44