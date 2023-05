JPMorgan Chase Bank assume depósitos e ativos do First Republic Bank

MM

A agência federal norte-americana, que garante os depósitos bancários, anunciou esta segunda-feira que o JPMorgan Chase Bank vai assumir todos os depósitos e a maior parte dos ativos do First Republic Bank.

Em comunicado, o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) revelou que os reguladores da Califórnia fecharam o First Republic Bank e que o JPMorgan Chase assume "todos os depósitos e substancialmente todos os ativos do First Republic Bank".

Assim, as 84 agências do First Republic Bank em oito estados serão esta segunda-feira reabertas como agências do JPMorgan Chase Bank.

O First Republic, sediado em São Francisco, tem tido dificuldades desde o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, em março.