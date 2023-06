Bárbara Norton de Matos entusiasmada com novidades profissionais: «Estou muito feliz!»

Bárbara Norton de Matos é surpreendida pelo namorado: «Estou amuada com ele»

Bárbara Norton de Matos partilhou, nesta segunda-feira, 19 de junho, através dos stories, no seu perfil do Instagram, um vídeo onde se mostra muito feliz e entusiasmada com a «grande volta profissional» que a sua vida deu.

Recorde-se que Bárbara Norton de Matos, que faz 44 anos em julho, conta com vários projetos da nossa ficção no seu currículo, como «Nunca Digas Adeus», «Amanhecer», «Baía das Mulheres», «Inspector Max», «Tu e Eu», «Morangos com Açúcar», entre outros.

