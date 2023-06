Bárbara Norton de Matos faz furor nas redes sociais «em modo pantera cor de rosa»!

Bárbara Norton de Matos partilhou, nesta sexta-feira, 23 de junho, no seu perfil do Instagram, uma fotografia que não deixou os fãs indiferentes!

A atriz mostrou-se num macacão desportivo cor de rosa, justo ao corpo e com um decote diferente.

Veja aqui:

Recorde-se que Bárbara Norton de Matos, que já falou publicamente sobre as dificuldades que tem atravessado, pela falta de trabalho em Televisão, conta com vários projetos da nossa ficção no seu currículo, como «Nunca Digas Adeus», «Amanhecer», «Baía das Mulheres», «Inspector Max», «Tu e Eu», «Morangos com Açúcar», entre outros.

Veja alguns momentos da entrevista da atriz no «Goucha», em janeiro de 2023, no topo da página.