Bárbara Norton de Matos 'incendeia' redes sociais: «Deus no céu e santa Bárbara na terra 🔥»

Bárbara Norton de Matos partilhou no seu perfil do Instagram, no passado dia 13 de junho, duas fotografias que levaram os seguidores ao rubro. Em biquíni, a atriz somou vários elogios, como «Deus no céu e santa Bárbara na terra 🔥», «corpinho sarado 🤤» ou «Perfeição ❤️», foram apenas alguns.

Veja a publicação aqui:

Recorde-se que Bárbara Norton de Matos, que faz 44 anos em julho, conta com vários projetos da nossa ficção no seu currículo, como «Nunca Digas Adeus», «Amanhecer», «Baía das Mulheres», «Inspector Max», «Tu e Eu», «Morangos com Açúcar», entre muitos outros.

