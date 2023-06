Aos 43 anos, Bárbara Norton de Matos mostra-se mais sensual do que nunca

Bárbara Norton de Matos, que conta com vários projetos da nossa ficção no seu currículo, como «Nunca Digas Adeus», «Amanhecer», «Baía das Mulheres», «Inspector Max», «Tu e Eu», «Morangos com Açúcar», entre muitos outros, surpreendeu os seguidores do seu perfil do Instagram com fotografias onde se mostra mais ousada do que é habitual

A atriz, que faz 44 anos em julho, fez questão de deixar um 'recado':

"(legenda escrita depois de uma hora de publicar estas fotografias)

Ahhhh já percebi… Calma eu estou de biquíni e de top, cheia de juízo! Tantos nervos desnecessários! Essas mentes maléficas 😅 Será que é por ser quinta-feira?

(quem não gostar tem bom remédio: não veja. E quem se der ao trabalho de fazer comentários ordinários vai de frosques) beijo no ombro!

um excelente fim de semana para quem gosta e segue os vídeos diários da Babs !

#babslivrequenemumpassarinho"

Aproveite para recordar, na galeria em cima, como era a atriz na famosa série policial da TVI.