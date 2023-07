Bárbara Parada tem percalço no início de férias: «As invejosas mandam más energias»

Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother», recorreu às stories do Instagram para revelar que vai de férias para um destino de praia: Ibiza e prometeu «contar tudo sobre a vida louca».

«Toca a acordar para acompanhar as férias apocalipticas de Bárbara Parada que estão prestes a começar. Vou partilhar tudo aqui com vocês da nossa vida louca em Ibiza», começou por referir nos stories do Instagram.

A ex-concorrente continuou: «Quer dizer, tudo não, porque em Ibiza não dá para partilhar tudo (...) «Nós vamos a grandes spots, vou-vos mostrar tudo. Vocês vendo os meus stories têm um roteiro grátis de férias em Ibiza, confiem», rematou.

Já no local, Bárbara Parada deu conta de um percalço: «Óbvio que tinha de acontecer alguma coisa. É o que dá eu partilhar aqui as coisas, depois as invejosas mandam más energias. A minha mala ficou presa em Barcelona, ou seja estou em Ibiza com um saco. A sério, eu nem tenho palavras», disse.

