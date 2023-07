«A viver o sonho» em Ibiza, Bárbara Parada mostra-se bem acompanhada: «Dois gatões»

Bárbara Parada brinca: «Se eu não vier assim do meu primeiro date eu nem quero»

Bárbara Parada está de férias em Ibiza com umas amigas e tem mostrado, tal como prometeu, o que tem andado a fazer.

A ex-concorrente do «Big Brother» esteve num festival, cheio de música e animação: «Living a dream (a viver o sonho), escreveu na legenda do vídeo, partilhado nas stories do Instagram.

Mais tarde, Bárbara Parada mostrou a sua mala a chegar - após ter ficado retida em Barcelona durante a viagem - trazida por «dois gatões».

«Chegou (a mala) com dois gatões a entregar. Isto é leve dois pague um. São iguais, não sei se já repararam», disse em tom de brincadeira, no vídeo em que mostrava a mala a ser entregue por dois rapazes.

Veja o vídeo das férias de Bárbara Parada em cima!