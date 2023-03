Bárbara Parada faz viagem com as amigas: «Ofereci de prenda ao meu namorado, mas aconteceu um equívoco e vim com elas»

Bárbara Parada recorreu ao Instagram para revelar que vai fazer uma viagem com três amigas, uma do Porto e duas do Algarve, adiantando que esta tinha sido uma prenda comprada para o namorado da altura, que entretanto deixou de o ser.

«Hoje vou andar no único transporte público que eu ando, normalmente ando no meu jato privado, mas o meu motorista está de folga?, começou por referir Bárbara Parada nas stories do Instagram.

No aeroporto Sá Carneiro, no Porto, a ex-concorrente mostrou-se entusiasmada por rumar até Roma, aquela que considera ser a cidade do amor. Mas o destino trocou-lhe as voltas na companhia.

«Eu ofereci isto de prenda de aniversário ao meu namorado da altura, porque Roma é amor ao contrário, mas entretanto aconteceu um equívoco e vim com elas», sublinhou, mostrando-se igualmente feliz.

Recorde-se que Bárbara Parada anunciou a separação de Miguel Vicente no dia dos Namorados. Dias depois, no programa «Dois às 10» da TVI, a nortenha pôs os «pontos nos is» e contou que tinha sido ele a terminar tudo.