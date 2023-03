Sabia que Bárbara Parada toca piano? Com voo atrasado, ex-concorrente deu espetáculo no aeroporto!

Bárbara Parada arrasa em Roma: Veja as imagens dos looks incríveis da ex-concorrente

Bárbara Parada toca piano no aeroporto de Roma

Bárbara Parada foi a Roma na companhia das amigas e no regresso a Portugal o voo atrasou. Aproveitando a situação, a ex-concorrente do «Big Brother» mostrou os seus dotes musicais e tocou piano no aeroporto.

Num vídeo partilhado nas stories da sua página de Instagram, Bárbara Parada mostra um senhor a tocar piano e logo de seguida segue-lhe os passos e vai ela tocar. Veja o vídeo em cima!

Bárbara Parada revelou que foi viajar com as amigas, aproveitando a prenda que ofereceu ao namorado da altura, mas que devido a um «equívoco» acabou por não usufruir.

Recorde-se que Bárbara Parada anunciou a separação de Miguel Vicente no dia dos Namorados. Dias depois, no programa «Dois às 10» da TVI, a nortenha pôs os «pontos nos is» e contou que tinha sido ele a terminar tudo.