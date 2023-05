Bárbara Parada posa em biquíni e faz subir a temperatura. Veja a foto!

Quem são os concorrentes favoritos de Bárbara Parada? E de quem não gosta? Veja aqui as respostas

Bárbara Parada partilhou, nas stories do Instagram, uma fotografia sua em biquíni e fez subir a temperatura. A ex-concorrente do «Big Brother» mostrou-se num hotel em Lisboa, com piscina e vista para a cidade.

.À noite, Bárbara Parada mostrou um novo look e posou ao lado de um outro ex-concorrente do «Big Brother», Pedro Alves, que tal como Bárbara, também criou uma relação dentro da sua edição, que entretanto terminou (com Jéssica Nogueira).

Veja agora as duas fotografias partilhadas por Bárbara Parada: