Novo namorado? Bárbara Parada surge em clima de intimidade com jogador de futebol. Saiba quem!

Bárbara Parada partilhou um vídeo no TikTok, onde surge a dançar, num clima de intimidade, com um jogador de futebol. Trata-se de João Barata, de 22 anos, jogador de futebol no Nogueirense FC, um clube da Maia.

Os rumores de um novo romance começaram a surgir nas redes sociais e os fãs acreditam que a jovem estará novamente apaixonada.

No vídeo partilhado, a ex-concorrente e o desportista mostram-se cúmplices e com uma intensa troca de olhares, o que derreteu os seguidores, que não tardaram em reagir: «A forma como ele olha para ela, só faleci», «Dupla de milhões» e «Não sei como sair deste vídeo», são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.