Bárbara Parada revela: «Dei a maior queda da minha vida em público». Veja as mazelas!

Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother» recorreu às stories do Instagram para contar que deu uma queda grande em público e ficou mazelas no corpo.

Na mesma rede social, a ex-concorrente mostrou primeiro as feridas na mão e deu a entender que teria sido o gato, mas num storie seguinte disse que estava a brincar e esclareceu o que se passou.

«Brincadeira malta, não foi o gato. Eu hoje dei a maior queda da minha vida em público. Queria tanto esconder-me para sempre», escreveu Bárbara Parada. «Agora está inchado e dói», acrescentou.

