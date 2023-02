Barbara Parada desabafa, após reencontro com Miguel Vicente: «Vou meter alguns pontos nos is»

As fotografias de Miguel Vicente e Jully Rose que estão a dar que falar. Veja aqui!

Depois do reencontro com Miguel Vicente, após a separação, na Gala de aniversário da TVI, Bárbara Parada utilizou as redes sociais para deixar um desabafo.

«Desabafo da noite, podem chamar-me de vítima não me importo Só Deus sabe o que passei e estou a passar Só pergunto, como é que é possível? Muito mau», começou por dizer a ex-concorrente do Big Brother.

«Uma pessoa não é de ferro», acrescentou.

Bárbara Parada garantiu ainda que, em breve, vai esclarecer todas as polémicas, relativas à separação: «Não vou entrar em pormenores (não me falta vontade mas não vou), vou meter alguns pontos nos is».