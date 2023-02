Bárbara Parada sobre «beijo» de Miguel Vicente a ex-concorrente à sua frente: «Se fosse ao contrário o que é que me ia acontecer?»

Bárbara Parada e Miguel Vicente, um casal que se formou dentro da casa mais vigiada do País, revelaram nas redes sociais, no Dia dos Namorados, o término da relação.

Miguel Vicente e Alexandra Ferreira, ambos ex-concorrentes de reality-shows, sentaram-se lado a lado na gala da TVI e mostraram-se muito cúmplices trocando gestos de carinho.

Num storie partilhado por Alexandra Ferreira no Instagram, a ex-concorrente dá um beijinho a Miguel Vicente, que está a dar que falar nas redes sociais.

Bárbara Parada esteve presente, esta manhã, no programa «Dois Às 10», onde contou como se sentiu sobre a situação do beijo de Miguel Vicente a Alexandra Ferreira.

«Relativamente ao que ele fez na gala, as atitudes ficam para quem as pratica. Sentou-se à minha frente com uma ex-concorrente e fez um vídeo, eu apareci atrás nem sabia, com ela a dar-lhe um beijo na cara.», disse. «Se fosse ao contrário o que é que me ia acontecer?», acrescentou.