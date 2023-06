Bárbara Parada recorda período difícil: «Não me estava a conseguir encontrar»

Bárbara Parada esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI e falou sobre um período mais difícil que viveu após sair da casa do «Big Brother».

«O pós Big Brother foi mesmo o mais difícil. Não me estava a conseguir encontrar, estava mesmo apagada. Estava um bocado abafada, stressada», recordou a ex-concorrente.

Na mesma conversa com Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça, Bárbara Parada explicou que tudo se devia ao facto de passar de repente de uma anónima para alguém conhecido: «Não estava à espera. Ver o público todo e do nada saio à rua e as pessoas sabem quase todas quem eu sou».

Questionada sobre se era abordada de forma positiva pelo público, a ex-concorrente respondeu: «99,9% das abordagens são positivas. A única coisa que se calhar fazem é dizer: 'eu não gostava nada de ti, mas agora gosto'».

