Diana Lopes e Mafalda Diamond reagem a vídeo de Bárbara Parada: «Calma oh linda!»

Diana Lopes e Mafalda Diamond publicaram na sexta-feira dia 19 de maio, um story no Instagram onde reagem a vídeo de um momento passado no BIG Brother 2022.

No vídeo podemos observar uma pergunta a Miguel Vicente que deixou Bárbara Parada desconfortável.

Bárbara Parada fez algumas afirmações sobre Diana Lopes e Mafalda Diamond como: «Eu acho normal, elas têm 20 anos. EU não julgo, não julgo mesmo, eu não me quero achar a última bolacha do pacote de todo.» Ao que a dupla responde: «Calma, oh linda».

A dupla esclarece que «Não é pelo conteúdo, é mesmo pela injustiça. Não estamos ressabiadas, era um jogo. Agora esta da pergunta tem a sua piada.». As ex-concorrentes sublinham que não foram elas a fazer a pergunta a Miguel Vicente, mas sim Diogo Coelho e por isso acharam injustos os comentários.



«Era super injusto mas vou dormir bem com isto. Não tem importância para nós mas é giro estar a ver agora com mais calma», adiantam as ex-concorrentes