Rúben Rua questiona Bárbara Parada: «Tens tempo para namorar?». Veja a resposta da ex-concorrente!

Bárbara Parada esteve presente no «Em Família» deste sábado, 1 de abril, e esteve à conversa com Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes.

O apresentador questionou a ex-concorrente do Big Brother sobre o estado do seu coração: «Tens tempo para namorar, no meio de tanto trabalho?»

«Ter tempo… Há sempre tempo quando uma pessoa quer. Mas se eu quero? Não. Se aparecer, apareceu, mas não estou à procura nem há de aparecer», garantiu Bárbara.

Rúben Rua respondeu, em tom de brincadeira: «Eu acho é que quando nós estamos nessa fase de “não quero”… daqui a uma semana, pumba. Daqui a seis meses, anel no dedo» e Bárbara Parada afirmou prontamente: «Bora!».