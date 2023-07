Bárbara Parada mantém amizades do Big Brother? «Há três pessoas com quem falo diariamente»

Bárbara Parada deu uma entrevista ao digital da TVI, na qual falou sobre o seu percurso na casa do «Big Brother», mas também sobre a sua vida depois de sair da casa mais vigiada do País.

Questionada sobre se levava alguma amizade para a vida, da sua edição, a ex-concorrente respondeu: «Há principalmente três pessoas com quem eu falo praticamente todas as semanas e até diariamente: o Rúben Boa Nova que eu adoro, a Tatiana Boa Nova e a Patrícia Silva, que é a mãe da Jéssica. Adoro essas três pessoas, são as minhas favoritas».

«Depois também me dou com muita gente do Big Brother, adoro o Miro. Só o que o problema do Miro, do Bernardo é que eles são de mais longe, então é mais difícil conviver tanto. Mas de vez em quando ainda ligamos uns para os outros», acrescentou.

Bárbara Parada falou ainda de outros concorrentes: «O (Diogo) Coelho também gosto muito, uma Sónia Sapateira, adoro, só que é de Peniche. Mas a Patrícia, o Rúben e a Tatiana para mim são o meu top 3 do Big Brother», rematou.

Veja o vídeo em cima!