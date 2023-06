Quem é que Bárbara Parada mandava para uma ilha deserta só com bilhete de ida? Descubra!

O verão arrancou esta quarta-feira, dia 21 de junho, e para assinalar a data conversámos em exclusivo com a ex-concorrente do «Big Brother», Bárbara Parada, sobre como vive esta altura do ano, sobretudo quando está de férias.

Sem reticências, Bárbara Parada respondeu a todas as nossas questões, revelando inclusive quem é que mandava para uma ilha deserta sozinho, só com bilhete de ida. Curioso? Descubra tudo de seguida!

TVI: Praia ou piscina?

BP: Praia, amo praia, o mar e o pôr do sol

TVI: Protetor solar ou bronzeador?

BP: Bronzeador... nunca utilizo protetor solar, apesar de que sei que faz muito mal, não façam como eu!

TVI: Fato de banho ou biquíni?

BP: Biquíni para ficar moreninha

TVI: Toalha de praia na areia ou na espreguiçadeira?

BP: Toalha de praia na areia, gosto de sentir a praia

TVI: Com ou sem óculos de sol?

BP: Com óculos de sol

TVI: Acessório indispensável nas férias?

BP: Pulseira no pé, dá logo uma vibe diferente e eu adoro usar no verão

TVI: Quem é que levavas para umas férias de sonho?

BP: Levava o meu irmão para umas férias de sonho

TVI: E quem é que mandavas para uma ilha deserta só com bilhete de ida?

BP: Mandava a mim própria. Sinceramente às vezes precisava de estar longe desligada de tudo e todos