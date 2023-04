Bárbara Parada mostra-se rendida com um concorrente d'O Triângulo: «Juro, identifico-me». Saiba quem é

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, recorreu às redes sociais para partilhar um comentário sobre uma concorrente d’O Triângulo.

A nortenha deixou uma mensagem positiva, elogiando a concorrente Inácia Nunes: «Cada vez gosto mais da Inácia. Juro, identifico-me», começou por dizer.

«Para além de que é tão importante ter uma pessoa como a Inácia num RS (reality show) em Portugal», acrescentou.

Recorde-se que Inácia Nunes abordou, no Portal do Tempo, a sua vida amorosa. «O amor vem no secundário. Conheci uma amiga que deixou de ser uma amiga. (...) O meu pai nunca soube. Essa parte amorosa nunca foi um tema de conversa entre mim e o meu pai», disse.