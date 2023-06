O look «trend» de Bárbara Parada que custa menos de 40 euros

Bárbara Parada mostrou esta quinta-feira um dos seus muitos looks, que usou no São João e decidiu repetir, por estar muito na moda.

«Vou mostrar o meu look, que vocês muito me perguntam acerca dele. Foi o look que eu usei no São João, usei-o muito recentemente», começou por referir a ex-concorrente.

Bárbara Parada acrescentou: «É aquele look basiquinho, mas que dá logo aquele tcha-nam, está em trend agora estas coisas esfarrapadas. Acho super giro, mas não é too much».

O conjunto usado por Bárbara Parada custa menos de 40 euros, está disponível em várias cores e pode ser comprado aqui!

Veja em cima o vídeo onde Bárbara Parada mostra o look e explica tudo sobre ele!