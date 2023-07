Após azar em viagem, Bárbara Parada faz desabafo: «Isto foi mesmo mau olhado»

Bárbara Parada arrasa em look de ganga! Veja as imagens

Bárbara Parada arrasa com top tendência deste verão. Inspire-se!

Bárbara Parada explica tudo sobre o seu look «trend»

Bárbara Parada brinca: «Se eu não vier assim do meu primeiro date eu nem quero»

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, sofreu um azar em viagem há poucos dias. Foi através da rede social Instagram que partilhou um vídeo com a legenda «Aprendizagens 🙏🏻».

«Aqui está a mala, mas isto foi uma aprendizagem para não ser tão fútil estar aqui em Ibiza só com o básico, só com a Havaiana. Acham que eu morri, meus queridos? Não morri! Desenrasquei-me! Portanto é assim, acham que eu preciso de 30 quilos de roupa? Não precisamos, mas já tenho agora!», confessa Bárbara Parada no vídeo.

A ex-concorrente ainda acrescenta: «Me aguardem invejosas que agora gata não vai parar. Continuem a mandar mau olhado, continuem queridas, que eu estou a combater cada uma de vocês. Brincadeira, mas pronto realmente muitas mensagens a dizer que isto foi mesmo mau olhado. Será que é verdade?», terá sido mesmo mau olhado?

Por fim, Bárbara Parada conclui que aprendeu a lição: «Portanto isto é uma aprendizagem, para a próxima vez que for viajar só partilho no momento em que aterrar com tudo direitinho!».

Veja aqui o vídeo!