Bárbara conta tentativa de término de Miguel: «Uma vez liga-me a dizer que vai para o Brasil com os amigos só com bilhete de ida»

Bárbara Parada admite-se magoada: «Eu queria mesmo estar com ele. O desprezo matou-me»

Bárbara Parada sobre Miguel: «Não me venho fazer de vítima, quero que ele seja feliz»

Bárbara Parada esteve no programa «Dois às 10» a falar sobre o fim da relação com Miguel Vicente e contou que a separação final foi um culminar de outras tentativas de acabar a relação dos dois.

«Ele já tinha tentado terminar comigo, do nada uma vez liga-me e diz que vai para o Brasil com os amigos só com o bilhete de ida e sem bilhete de volta e muitas coisas por aí», disse ressalvando depois que não quer «denegrir a imagem dele», apenas contar a verdade.

Questionada por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos sobre se acha que a fama subiu à cabeça de Miguel, Bárbara consente: «Acho que sim e não somos mais do que ninguém, eu continuo a ser a mesma pessoa».