Bárbara Parada lamenta: «Fui a única que não notou que ele já me queria despachar há muito tempo»

Bárbara Parada sobre Miguel: «Não me venho fazer de vítima, quero que ele seja feliz»

Bárbara Parada foi ao «Dois às 10» falar sobre a separação de Miguel Vicente e mostrou-se bastante magoada com as suas atitudes: «Ele foi para a neve com os amigos, eu não fui porque eu queria ir ao casting dos morangos, acabei por não fazer uma coisa nem outra», revelou.

«Ele chegou e as coisas descambaram, tivemos uma discussão e eu fui a única que não notou que ele já me queria despachar há muito tempo. Ele foi um jogador exímio e a vitória foi muito bem entregue, ele jogou com tudo e todos», acrescentou.

Questionada sobre se os sentimentos de Miguel poderiam ser jogo Bárbara refere: «Não quero pensar que o que eu vivi la dentro (da casa do Big Brother) foi mentira, acredito que tenha havido sentimento, mas vou ser sincera: a pessoa que conheci cá fora não foi a mesma que vi lá dentro», sublinhou a ex-concorrente a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.