Bárbara Parada reage com ironia às declarações de Miguel Vicente: «É lamentável é ela ter amigos rapazes e namorar»

Bárbara Parada reagiu com ironia às declarações que Miguel Vicente fez esta manhã no Dois às 10, apresentado por Cláudio Ramos, sobre o fim do namoro. Primeiro, Bárbara Parada começou por dizer que tinha passado a manhã fora, mas que ia «ver a tal entrevista». «Estou curiosa», admitiu. Depois, mostrou-se a reagir em direto às declarações do ex-namorado, mostrando-se perplexa.

A finalista do reality show recorreu à ironia para responder ao ‘ex’. «Estou chocada... Então a miúda foi ao 'Dois às 10' mentir e, afinal, o rapaz tinha comprado a viagem para a neve para os dois,... Opa ainda pior é que namorava e tinha amigos rapazes. Vinha a Lisboa e tinha amigos rapazes, no dia de anos dele, dia 7, a miúda realmente», declarou.

Ainda na reação à entrevista polémica de Miguel Vicente, Bárbara Parada acrescentou. «Até fui ver a entrevista da miúda para ver se a gaiata andava a inventar, mas afinal não. Afinal disse a verdade, sim, confirma-se. É lamentável é ela ter amigos rapazes e namorar. Mas realmente houve um lapsozito porque a Bárbara esteve realmente com o Bernardo, mas ela queria tanto que fosse segredo - que ela esteve com o Bernardo e com o Miro - que até meteu um storie com ele dia 6 de fevereiro, e não dia 7, que é o aniversário dele (Miguel Vicente).»

Bárbara Parada ironizou ainda estar a «adorar» a postura de Miguel Vicente na conversa com Cláudio Ramos. «O Cláudio queria-se vingar do Miguel porque ele ganhou o Big Brother! O Cláudio deve ter muita inveja. Oh Cláudio, vais fazer uma publicação sobre a Bárbara em vez de fazer sobre o vencedor do Big Brother, rei do mundo? Oh Cláudio, isso foi mesmo vingança!», acrescentou.