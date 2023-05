Bárbara Parada sobre Miguel Vicente: «Não quero estar associada a essa pessoa»

Após o fim do namoro, Bárbara Parada e Miguel Vicente afastaram-se por completo e ambos já partilharam, em várias entrevistas, aos motivos que levaram à separação.

Recentemente, no podcast ‘Chromatica Talks’, de João Francisco Pereira, a ex-concorrente do Big Brother voltou a falar no assunto.

Bárbara Parada foi questionada sobre a separação e contou como lidou com a exposição pública, após a saída do Reality show. «Sendo conhecida, as pessoas inventam muita coisa (…) Se eu fui para um Reality show, sabia que ia estar exposta a muitos comentários. Claro que há pessoas muito más, mas se fui tenho de lidar com essa consequência», explicou Bárbara Parada.

Ao longo da conversa, o entrevistador abordou a convidada sobre o término da sua relação com Miguel Vicente e tentou perceber de que forma lida com a associação dos dois enquanto casal.

«Acho que é inevitável, falando do Big Brother 2022, vão sempre falar do casal que houve lá dentro e é inevitável ser sempre associada a ele. Graças a deus, cada vez menos vejo o nome dele nas minhas coisas», começou por explicar.

Bárbara Parada não quis alongar muito o assunto, no entanto, deixou claro que não pretende estar associada ao ex-namorado: «Não temos nada a ver, não tenho nada a ver com ele… Não quero estar associada a essa pessoa. Nada contra, mas não estou associada. Ele está na dele, eu estou na minha.», esclareceu.