Bárbara revela: «Tivemos uma discussão e ele disse-me ‘arrumas as tuas coisas e vais-te embora’ e foi o que eu fiz, desesperada»

Bárbara Parada esteve no programa «Dois às 10» e contou um episódio de rutura que se passou em casa de Miguel Vicente. «Tivemos uma discussão e ele disse-me: ‘arrumas as tuas coisas e vais-te embora’. E foi o que fiz, desesperada arrumei tudo e saí de lá, fui para um shopping a chorar».

«Pedi-lhe para deixar só as minhas malas e ir de umas coisas e fui. Entretanto falei com a Sandra, uma senhora que eu conheci e que foi qualquer coisa de extraordinário comigo. Fiquei o resto dos dias no Algarve em casa dela, não me conhecia de lado nenhum, mas tratou-me como uma princesa», elogiou Bárbara Parada.

A ex-concorrente ressalvou: «Atenção que ele não me expulsou de casa, passado um bocado ligou-me a dizer que o almoço estava feito e se eu queria lá ir e eu disse que não: ‘deves estar a brincar comigo, acabaste de me mandar embora, esquece, acabou’ e ele: ‘acabou nada, quem acaba sou eu, já devíamos ter acabado há mais tempo’», relatou.